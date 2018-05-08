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راموس يهاجم لاعبي برشلونة: هذا ما فعلوه بالكلاسيكو

الرياضة

راموس
راموس

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برشلونة

ريال مدريد

شن قائد فريق ريال مدريد سرجيو راموس هجومًا شرسا على لاعبي فريق برشلونة ، متهمًا إياهم بالضغط على الحكم في مباراة الفريقين التي جمعتهما الأحد الماضي.

وقال راموس: "نعم فرضوا عليه بعض الضغوط، لا أعرف إذا كان هناك كاميرات. تحدثوا في شتى الأمور معه، هذه ليست كرة قدم".

واشتكى لاعبو ريال مدريد من أداء حكم الكلاسيكو، بسبب الأخطاء التحكيمية خلال المباراة.

وشهدت المباراة تدخلات عنيفة بين اللاعبين، خاصة من جانب عناصر الفريق الكاتالوني، خرج خلالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة.


وكان الملايين من عشاق المستديرة حول العالم ينتظرون مباراة ممتعة؛ لأنها غير مؤثرة على صراع اللقب المحسوم لبرشلونة، لكن بعض اللاعبين أظهروا عدائية كبيرة على أرضية الملعب.

واضطر حكم اللقاء لإخراج 8 بطاقات صفراء وطرد لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو.

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