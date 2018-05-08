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اليوم .. الحكم في استئناف شيرين ضد حبسها في "البلهارسيا"

قضايا وحوادث

شيرين
شيرين

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نهر النيل

شيرين عبد الوهاب

تفصل محكمة جنح مستأنف المقطم ، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة ، حكمها في استئناف المطربة شيرين عبد الوهاب على الحكم بحبسها لمدة 6 أشهر على خلفية تصريحاتها المسيئة لنهر النيل .

يصدر القرار برئاسة المستشار علي شرف و بعضوية المستشارين محمد سليمان وشريف عبد المنعم وسكرتارية محسن إسماعيل وأحمد سيد أحمد عبد الجواد وعصام أبو العلا.

وتسلمت المحكمة فى الجلسة السابقة، شهادة توضح حكم محكمة جنح الشيخ زايد فى القضية رقم 8345 لسنة 2017، واستمعت المحكمة للمحامى يحيى منصور دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب، والذى استهل مرافعته بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، كما دفع بانتفاء ركنى الجريمة.

واستشهد الدفاع بمقولة للفنان الراحل إسماعيل يس فى فيلم "عم عبده"، بأنه قال الجملة نفسها التى تحاكم موكلته بسببها، ولم يحاكم.

وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد بأن الدولة ظلت تحارب البلهارسيا، وقامت بعمل حملات توعية للمواطنين فى جميع وسائل الإعلام المحلية، مؤكدًا أن وجود البلهارسيا فى مصر أمر حقيقى، واختتم الدفاع حديثه بطلب البراءة لموكلته.

ومن جانبه، طالب المحامى هانى جاد المدعى بالحق المدنى، من المحكمة السماح له، بالحصول على صورة رسمية من محضر جلسة حكم محكمة جنح أكتوبر، رقم 8845 لسنة 2017، وكذلك صورة من مسودة الحكم، وذلك بعد أن شكك بوجود شبهة تزوير.

وأصر المدعى بالحق المدنى على تأييد الحكم المستأنف عليه، وقدم حافظة مستندات، فيما شهدت الجلسة تغيب المطربة عن الحضور.

كانت محكمة جنح المقطم قضت، بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها كأتعاب للمحاماة.

تقدم المحامى هانى جاد لهيئة المحكمة بمقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا سخرية شيرين من مياه نهر النيل وتحذر من عدم الاقتراب والشرب منها، كما قدم صورة من تقارير وزارتى الصحة والرى الذى يؤكد مدى صلاحية المياه للشرب وعدم تأثيرها على صحة المواطن بشكل سلبى، وأن نسبة معدل انتشار البلهارسيا والإصابة به تصل إلى حوالى 0.2%، للاستدلال فى الدعوى

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