تعرف على المبلغ الأسطوري الذي طلبه صلاح للانتقال لـ"الريال"

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ريال مدريد

محمد صلاح

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية عن تطورات كبرى بشأن انتقال النجم المصري محمد صلاح صلاح إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن صلاح اشترط على إدارة ريال مدريد الحصول على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون استرليني (288 مليون جنيه مصري) من أجل الموافقة على الانتقال للفريق بدءًا من الموسم المقبل .

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استاء بشدة من الرقم الذي اشترطه صلاح ، وطلب من إدارة ناديه التراجع عن إتمام الصفقة.

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