» محكمة أمريكية تمنع نقل متهم سعودي لبلاده

08 مايو 2018 - 07:25 ص

قالت وسائل إعلام أمريكية إن محكمة فيدرالية أمريكية أيدت قرارًا سابقًا بمنع الحكومة من تسليم مواطن سعودي يحمل الجنسية الأمريكية إلى السعودية ، وذلك رغم احتجازه في سجن عسكري بالعراق .



ويحمل الرجل الذي لم يكشف عن اسمه الجنسيتين الأميركية والسعودية واعتقل في سورية منتصف أيلول/سبتمبر الماضي للاشتباه في أنه من مقاتلي داعش، ثم سلم إلى القوات الأميركية في العراق حيث لا يزال محتجزا.

وكانت الحكومة الأميركية تسعى إلى نقل المعتقل إلى السعودية، وفق ما أفاد به موقع The Hill الإخباري، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي أصدرته قاضية محكمة جزئية الشهر الماضي والذي أوقف النقل المزمع للمتهم.

ولم تكشف المحكمة الفدرالية عن حيثيات قرارها الذي جاء في 45 صفحة حسب الموقع.