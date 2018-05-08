» شاهد .. طائر ينعش قلب زميله كما لو كان طبيبا

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نشرت صفحة فضائية "ناشيونال جيوغرافيك" مقطعًا فيديو طرفيا لطائر يقوم بإنعاش قلب زميله بعد أن سقط أثناء الطيران ، حتى استطاع إعادته للحياة .
وقالت الفضائية في تعليقا على المقطع : "سقط عصفور أثناء الطيران وعلى ما يبدو فقد أنفاسه، أسعفه طائر آخر "لم يدرس CPR _ الإنعاش القلبي الرئوي".
سقط عصفور أثناء الطيران وعلى ما يبدو فقد أنفاسه، أسعفه طائر آخر "لم يدرس CPR _ الإنعاش القلبي الرئوي" pic.twitter.com/UfDGJTj1Uj— ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) May 7, 2018
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