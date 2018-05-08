7 مشتبه بهم في مذبحة الرحاب .. هذه علاقتهم بالقتيل

08 مايو 2018 - 07:52 ص

كشف جمال الخطيب - محامي أحد المشتبه بهم في مذبحة الرحاب - عن دخول عدد كبير من المقربين لرجل الأعمال القتيل إلى دائرة الاشتباه .



وقال "الخطيب" في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" : "نعم هناك 7 من المشتبه بهم في القضية .. وما أعلمه حتى الآن أنه ليس هناك أدلة محددة لنسبة الاتهام لأي من المشتبه بهم ولكن تدور الشبهات حول هذه المجموعة لطبيعة التعاملات المالية بينهم وبين المجني عليه ".



وأضاف: "هؤلاء الناس لم يتم القبض عليهم وإنما تم استدعائهم بالتليفون والناس مثلت أمس أمام رئيس قطاع القاهرة الجديدة وتم استجوابهم وعرضهم اليوم على النيابة لوجود شبهات تدور حول طبيعة المعاملات المالية ووجود بعض المستندات تحت باب المجني عليه ، ووجود أرقام تليفوناتهم على الهاتف الخاص به".



وتابع: "لم نمثل حتى الآن أمام السادة وكلاء النيابة لكي يبلغونا ما إذا كان هناك ثمة أدلة أو قرائن عن نسبة الاتهام لأي من المشتبه فيهم .. المسألة قد تنتهي في النهاية بألا ينسب لأي منهم اتهامات .. التحقيقات ستسفر عن كل شيء".



واستكمل : "المشتبه بهم الذين حضرت معهم التحقيقات لهم عند المجني عليه 600 ألف جنيه .. وهناك طرف آخر كان بينه وبين المجني عليه قصة شراكة في قطعة أرض بالمعادي .. وهذه المعاملة المالية تتجاوز 7 أو 8 مليون جنيه ولا أعرف نسب التعامل بينه وبين الـ3 أو 4 أطرف الآخرين في قطعة الأرض المذكورة .. وهناك شخصين لهم حوالي 500-600 ألف جنيه لدى المجني عليه كان قد حصل عليهم لإنهاء بعض الإجراءات ولم يلتزم برد تلك المبالغ".



واستدرك : "جميع المشتبه بهم مثلوا أمام النيابة ، وهم 7 .. هناك شخص ثامن تقريبًا سيتم اعتباره شاهد ، وهو فرد أمن في الفيلا المجاورة لفيلا المجني عليه والآن يتم سؤاله كشاهد ".



وتابع: "أحد المشتبه بهم مثلا كان المجني عليه قد استأجر منه سيارة وتأخر في دفع 85 ألف جنيه ."إيجارات له

