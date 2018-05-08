الدولار يسجل 17.67 جنيه

08 مايو 2018 - 09:02 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 مايو.

واستقر سعر صرف الدولار في البنكين الأهلي ومصر مسجلًا 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك القاهرة والتجاري الدولي والبركة 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي والبنك الأهلي اليوناني استقرارًا عند مستوى 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 17.64 جنيه للشراء، و17.74 للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.