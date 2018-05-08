طعن طالب بآلة حادة والسبب متحرش

08 مايو 2018 - 09:07 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا مصورًا لطالب ثانوي، طعنه متحرشون بآلة حادة وهو دفاعه عن زميلاته.

وروت والدة الطالب في التقرير المعروض ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، تفاصيل الواقعة قائلة: "إنه خلال ذهاب نجلها للمركز الدروس الخصوصية فوجئ بقيام شخصين يلقون حجارة علي زميلاته".

وأضافت أنه عندما أخبرهم نجلها بأن هذا الأمر لا يصح، نشبت بينهم مشادة كلامية قام أثرها المتحرشين بطعنه بسلاح أبيض في أجزاء متفرقة من جسده.

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