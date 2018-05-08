» تعرف على حالة الطقس اليوم

08 مايو 2018 - 09:17 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 7 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً .

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحرى.

وتنشط الرياح أغلبها شمالية غربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 29

وسط الدلتا 17 29

الإسكندرية 18 24

بلطيم 18 26

مطروح 17 23

السلوم 14 24

سيوة 16 33

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

العريش 17 27

رفح 17 26

الإسماعيلية 17 30

السويس 17 30

رأس سدر 17 27

نخل 14 27

نويبع 17 26

طابا 15 26

كاترين 10 25

الطور 20 29

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 24 34

مرسى علم 23 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 20 31

المنيا 17 32

أسيوط 17 32

سوهاج 18 33

قنا 18 34

الأقصر 19 35

أسوان 20 35

أبوسمبل 22 35

الوادى الجديد 13 35

شلاتين 27 31

أبو رماد 27 30

رأس حدربة 26 30

حلايب 27 30