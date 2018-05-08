  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
محاكمة

المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بقلب نظام الحكم

البرادعي

البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم

صلاح

تعرف على المبلغ الأسطوري الذي طلبه صلاح للانتقال لـ"الريال"

تريكة

تفاصيل مثيرة عن يوميات أبو تريكة فى "الأهلى"

وئام وهاب يطرد مذيعة

بالفيديو.. مرشح بشار يشتم مذيعة بهذه الألفاظ

الإعلامي سيد علي

سيد علي يفتح النار على "يوسف ندا"

ريجيني

مصر وايطاليا يستأنفان كشف غموض مقتل ريجينى

حسن الترابي

أسرار جديدة عن رفض الترابي للتنظيم الدولي للإخوان

مذبحة الرحاب

بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة الرحاب

حسام غالي

كواليس مكالمة "السعيد" مع "غالى" فى أزمته مع الأهلى

تعرف على حالة الطقس اليوم

آخر الأخبار

طقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على حالة الطقس اليوم

#

تعرف على حالة الطقس اليوم

#

تعرف على حالة الطقس اليوم

#

طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 7 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً .

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحرى.

وتنشط الرياح أغلبها شمالية غربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى  

القاهرة 18 29

وسط الدلتا 17 29

الإسكندرية 18 24

بلطيم 18 26

مطروح 17 23

السلوم 14 24

سيوة 16 33

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

العريش 17 27

رفح 17 26

الإسماعيلية 17 30

السويس 17 30

رأس سدر 17 27

نخل 14 27

نويبع 17 26

طابا 15 26

كاترين 10 25

الطور 20 29

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 24 34

مرسى علم 23 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 20 31

المنيا 17 32

أسيوط 17 32

سوهاج 18 33

قنا 18 34

الأقصر 19 35

أسوان 20 35

أبوسمبل 22 35

الوادى الجديد 13 35

شلاتين 27 31

أبو رماد 27 30

رأس حدربة 26 30

حلايب 27 30


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وصفات طبيعية لإزالة آثار حب الشباب
» قرار صادم للطالبات "شبه العاريات" في الجامعات
» طريقة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه
» شاهد.. سحل فتاتين في الشارع أمام المارة
» فضل شاكر يعود للغناء بتتر مسلسل "يسرا" في رمضان
» مشاجرة في محطة مترو رمسيس بسبب "الأسطورة"
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» شاهد .. طائر ينعش قلب زميله كما لو كان طبيبا
» محكمة أمريكية تمنع نقل متهم سعودي لبلاده
» اليوم .. الحكم في استئناف شيرين ضد حبسها في "البلهارسيا"
» تجديد حبس القس الأمريكي المتهم بالإرهاب في تركيا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر