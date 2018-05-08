» مشاجرة في محطة مترو رمسيس بسبب "الأسطورة"

08 مايو 2018 - 09:18 ص

وقعت مشاجرة بين الجماهير في محطة مترو رمسيس صباح اليوم بسبب الفنان محمد رمضان "الأسطورة" حيث تجمهر عشرات الأشخاص أمام المحطة أثناء تصويره أحد المشاهد أمام محل عصير بجوار المترو.

ودارت بعض الشجارات بعد تصوير المشهد، لالتقاط السيلفي مع الفنان محمد رمضان، وأنهى رمضان الزحام بالتقاط صورة مع أحد المعجبين وبعدها أسرع للخروج بينما حاول الجمهور اللحاق به.

يذكر أنه من المقرر عرض مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد "نسر الصعيد" في شهر رمضان، وتشاركه البطولة الفنانة وفاء عامر ودرة وسيد رجب.