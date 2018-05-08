» شاهد.. سحل فتاتين في الشارع أمام المارة

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كويتي

العاصمة الكويتية

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام بلطجي بسحل فتاتين في الشارع بعد قيامه بالتعدي بالضرب على والدهما المريض.

وأكد والد الفتاتين خلال لقائه بكاميرا برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، أن البلطجي أدعي كذبًا أن ابنته سبته خلال مروره في الشارع.

وأضاف "والد الفتاتين"، أن البلطجي تعدي عليه بالضرب بدون أي سبب، وعندما توجه لتحرير محضر ضده، قام الأخير بسحل الفتاتين في الشارع، لافتًا إلي أن والد البلطجي هدده بعد الواقعة بذبح بناته.

شاهد الفيديو..

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