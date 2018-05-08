» فضل شاكر يعود للغناء بتتر مسلسل "يسرا" في رمضان

08 مايو 2018 - 09:35 ص

فاجيء الفنان فضل شاكر جمهوره بالعودة إلي الغناء مجددا بأغنية لتتر المسلسل المصري "لدينا أقوال أخرى" .

وأضاف علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لدينا أقوا أخري .. "شبعنا من التمثيل" أغنية قمت اليوم بغنائها

لمسلسل مصري سيعرض في رمضان من بطولة الممثلة القديرة يسرا ، وكلمات: د.مدحت العدل ، وألحان: عمرو مصطفى

وأعرب عن امتنانه بقيامه لهذا العمل قائلا : أتمنى من كل قلبي التوفيق لهذا العمل.

من جانبه أكدالصحفى الخليجى ربيع هنيدى عبر حسابه بموقع انستجرام، عن غناء النجم اللبنانى فضل شاكر أغنية تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" .

واضاف هنيدي أن محادثة دارت بينه وبين فضل شاكر عبر تطبيق واتس آب ، حيث أكد له الأخير صحة الخبر، ليعود فضل شاكر بذلك إلى الغناء مرة أخرى، حيث أعلن عن عودته إلى الغناء بعد اعتزال دام خمس سنوات.

وقد أثار القرار بعودته للغناء ردود أفعال واسعة لدي متابعيه حيث غرد حساب محمد السليمان قائلا : لماذا لم تصبر يافضل. الدنيا قصيره.

بينما غرد حساب أم يوسف بالتوفيق ياملك الإحساس يا اجمل صوت إرجع ل جمهورك.

بينما علق حساب NissaAnais يسعد صباحك بكل خير

موفق استاد فضل و اكيد رمضان راح يكون احلى لما نسمع صوتك كل يوم في رمضان.