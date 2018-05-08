كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

08 مايو 2018 - 09:44 ص

شهدت معظم محاور الجيزة كثافات مرورية اليوم الثلاثاء، بسبب زيادة الأحمال، منها أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة.

وأصيبت حركة المرور أعلى كوبرى الدقى زحام بسبب أعمال اصلاحات، ما أدى الى توقف حركة السيارات للمتجه من وزارة الزراعة حتى ميدان الجامعة و الجيزة.

وظهرت كثافات متحركة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة وأمام المتجه من الدائرى حتى منطقة الجامعة وكذلك الأمر بمنطقة ميدان الجامعة و بمحيط أعمال نفق النهضة.