اليوم.. الحكم على 7 متهمين بعنف ألف مسكن

08 مايو 2018 - 09:49 ص

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها فى إعادة محاكمة 7 متهمين بأحداث عنف الألف مسكن.

يصدر الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت غيابيا المتهمين بالسجن 14 سنة وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم قبل اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بعدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر دون تصريح، بعدة مناطق فى عين شمس.