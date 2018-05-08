بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة الرحاب

08 مايو 2018 - 09:50 ص

شيعت صباح اليوم 4 جثامين من ضحايا مجزرة الرحاب إلى مثواها الأخير بمقابر عائلة الأم في مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتشمل هذه الجثامين الأم والأبناء الثلاثة، بينما تم دفن الأب في مدافن عائلته بمحافظة المنوفية.

كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان الواقعة، وأظهرت المعاينة المبدئية سلامة جميع منافذ وأبواب الفيلا، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الفيلا مكان الحادث، وكشف الملابسات.

وتبين من التحقيقات أن رجل الأعمال يدعى (عماد س.)، 56 سنة، وزوجته (وفاء ف.) 43 سنة، وأولاده (محمد) 22 سنة، و(نورهان)، 20 سنة، و(عبد الرحمن)، 18 سنة، عثر عليهم عقب يومين من وفاتهم، عقب انتشار رائحة كريهة في المنطقة.

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