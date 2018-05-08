  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
محاكمة

المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بقلب نظام الحكم

حسام غالي

كواليس مكالمة "السعيد" مع "غالى" فى أزمته مع الأهلى

البرادعي

البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم

تريكة

تفاصيل مثيرة عن يوميات أبو تريكة فى "الأهلى"

وئام وهاب يطرد مذيعة

بالفيديو.. مرشح بشار يشتم مذيعة بهذه الألفاظ

الإعلامي سيد علي

سيد علي يفتح النار على "يوسف ندا"

ريجيني

مصر وايطاليا يستأنفان كشف غموض مقتل ريجينى

حسن الترابي

أسرار جديدة عن رفض الترابي للتنظيم الدولي للإخوان

مذبحة الرحاب

بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة الرحاب

كأس مصر

تعرف على موعد نهائى "كأس مصر"

بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة الرحاب

آخر الأخبار

مذبحة الرحاب
ضحايا المجزرة

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تسجيل صوتي لقتيل الرحاب يكشف موعد وفاته

#

7 مشتبه بهم في مذبحة الرحاب .. هذه علاقتهم بالقتيل

#

كلب "دوبرمان" يكشف مفاجأة في "مذبحة الرحاب"

#

شقيق ضحية مذبحة الرحاب يفجر مفاجأة عن الحادث

مجزرة

المنوفية

الشرقية

النيابة

جثامين

شيعت صباح اليوم 4 جثامين من ضحايا مجزرة الرحاب إلى مثواها الأخير بمقابر عائلة الأم في مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتشمل هذه الجثامين الأم والأبناء الثلاثة، بينما تم دفن الأب في مدافن عائلته بمحافظة المنوفية.

كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان الواقعة، وأظهرت المعاينة المبدئية سلامة جميع منافذ وأبواب الفيلا، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الفيلا مكان الحادث، وكشف الملابسات.

وتبين من التحقيقات أن رجل الأعمال يدعى (عماد س.)، 56 سنة، وزوجته (وفاء ف.) 43 سنة، وأولاده (محمد) 22 سنة، و(نورهان)، 20 سنة، و(عبد الرحمن)، 18 سنة، عثر عليهم عقب يومين من وفاتهم، عقب انتشار رائحة كريهة في المنطقة.
شاهد الصور..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وصفات طبيعية لإزالة آثار حب الشباب
» قرار صادم للطالبات "شبه العاريات" في الجامعات
» طريقة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه
» شاهد.. سحل فتاتين في الشارع أمام المارة
» فضل شاكر يعود للغناء بتتر مسلسل "يسرا" في رمضان
» مشاجرة في محطة مترو رمسيس بسبب "الأسطورة"
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» شاهد .. طائر ينعش قلب زميله كما لو كان طبيبا
» محكمة أمريكية تمنع نقل متهم سعودي لبلاده
» اليوم .. الحكم في استئناف شيرين ضد حبسها في "البلهارسيا"
» تجديد حبس القس الأمريكي المتهم بالإرهاب في تركيا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر