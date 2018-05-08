سيد علي يفتح النار على "يوسف ندا"

08 مايو 2018 - 10:19 ص

هاجم الإعلامي سيد علي القيادي الإخواني يوسف ندا مؤلف هولوكوست الجماعة، قائلاً: "اختلف اللصوص فظهرت الحقيقة".

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "يوسف ندا ظهر في قناة الجزيرة مباشر ولمح أنه في علاقة مع الجماعة والفريق سامي عنان وأنه لو تحدث عن هذه العلاقة سوف يشنق عنان".

وتابع علي: "اللي بيلمح بيه ندا عن الفريق عنان ما هو إلا كلام رخيص ويعبر عن الانحطاط والخبث والفتنة وعدم الأخلاق".

وواصل علي حديثه: "يوسف ندا اختار التوقيت لأنه يعلم أن عنان ما زال قيد الحبس، ويريد أن يقدم فتنة".

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