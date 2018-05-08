تفاصيل مثيرة عن يوميات أبو تريكة فى "الأهلى"

08 مايو 2018 - 10:34 ص

تحدث اللاعب السيد حمدي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، قائلًا: "أبو تريكة كان حالة استثنائية داخل النادي الأهلي، فكان يأتي التمرين الساعة السادسة بعد الفجر مباشرة، وهو من كان يفتح النادي في الصباح، ويغادره آخر واحد".

وأضاف حمدي في حواره مع إبراهيم فايق ببرنامج الحريف المذاع علي قناة "DMC "، قائلًا: "تريكة كأن يقرأ القرآن عند دخوله النادي، حتى يأتي ميعاد التمرين، ثم يبدأ في الهزار والمزاح معنا، حتى يجعلك تحس أنك تتعامل مع شخص آخر غير لاعب الكرة، فهو إنسان من نور آخر".

وتابع "حمدي": "بعد انتهاء التمرين يرسل "تريكة" أحد الأشخاص التابعيين للنادي والذي أرفض ذكر اسمه، إلى البنك يوميًا لجلب الفلوس التي يحتاجها الفقراء والمحتاجون، وأنا كنت بشوف بنفسي ده، وكأن بيطلع ده لله، ولم أره في يوم ما يتعالى على أحد في يوم ما، حتى وصلت نجوميته".