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شاهد.. باكستاني يحقق رقما قياسيا في تحطيم "البطيخ" برأسه

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لشاب باكستاني يدعي رشيد نسيم يبلغ من العمر32عاما، يحقق رقما قياسيا في تحطيم 51 ثمرة بطيخ برأسه أمام الجمهور في دقيقة واحدة ما أثار اندهاشهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن المقطع تم تصويره في مدرسة جرين الثانوية العامة في مستعمرة "شاه فيصل" بمدينة "كراتشي" الباكستانية.

ويظهر في المقطع صف طويل من البطيخ الجاهز لمحاولة تسجيل الرقم القياسي العالمي، قبل أن يدمرها "نسيم" واحدة تلو الأخرى، ليقسم بعضها بضربة واحدة من رأسه، ويعود ليدمر أخريات بضربة ثانية.

وفي محاولة تحطيم رقم قياسي آخر في الفيديو، سحق الباكستاني العنيف 281 حبة جوز في 60 ثانية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 251.

وبدورة أكد "نسيم" خبير فنون الدفاع عن النفس مدير مدرسة لتعليم فنون القتال، إنه كان يستعد لهذه المحاولة منذ عدة أشهر، موضحًا أن تحطيم الأرقام القياسية العالمية ودخول موسوعة جينيس، يتطلب الكثير من التمرين.

سبق وسجل "نسيم" أرقامًا قياسية أخرى في موسوعة جينيس بما في ذلك تحطيم أكبر عدد من حبات جوز الهند الأخضر برأسه، وإزالة أكبر عدد من أغطية زجاجات برأسه في دقيقة واحدة، بالإضافة إلى الرقم القياسي في تحطيم عبوات المشروبات.

واختم نسيم حديثة شرحا هدفة من ذلك : "هدفي هو تسجيل 50 رقمًا قياسيًا عالميًا، لتفتخر بي بلادي".


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