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3 دول عربية يبحث ثلث سكانها عن الهجرة

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عمرو محمد-متابعات

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كشفت إحصائية قام بها معهد "غالوب" الأمريكي، عن رغبة السكان العرب في ترك أوطانهم والهجرة الي الخارج.

وأكدت الإحصائية التي أجريت عبر استطلاع أقيم في خمس دول بشمال أفريقيا، هى الجزائر وليبيا ومصر وتونس والمغرب، إلى ارتفاع رغبة سكان المنطقة في الهجرة، عن أن نحو ثلث سكان 3 دول عربية يريدو ترك بلادهم والهجرة منها .

وكانت تلك الدول هى، الجزائر وليبيا والمغرب، فكل واحدًا من كل ثلاثة أشخاص، أي 32 بالمائة في عام 2017، قالوا إنهم يرغبون في الهجرة إلى بلد آخر، مقابل 28 بالمائة في العام 2016 .


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