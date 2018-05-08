البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم

08 مايو 2018 - 10:48 ص

موقع الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسخته الإنجليزية، قال إن محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يخشى من تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

ويرى "البرادعي" أن العالم ممكن أن يُدمر ذاتيًا إذ انسحب الرئيس "ترامب" من الاتفاق النووي الإيراني، حيث لفت بعض المحللين إلى أن مسألة الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق قد تؤدى إلى مخاطر بنشوب حرب إقليمية جديدة، وأن يصبح العالم مكان أقل أمنًا .

وكتب "البرادعي" في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قائًلا: "ما هي نهاية اللعبة؟ ما هي الآثار المترتبة على المنطقة؟ لماذا يعلن اتفاق الُخردة أو النفايات تنفيذ كامل للتخمين الثاني ؟ لماذا لا نستخدم الاتفاق كلبنة بناء لتعزيز الأمن الإقليمي؟ لماذا نصر على رمي الطفل في ماء الحمام؟ علينا تذكر العراق؟".

وأشار "البرادعي" في تغريديته إلى أنه لا ينبغي على "ترامب" التخلص من شىء قيم أو مهم - كأمان العالم- مع شىء غير مرغوب فيه، كانتقاده للاتفاق النووي مع إيران، وتجاهله في نفس الوقت إلى النتائج أو المخاطر المترتبة من وراء ذلك.

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن أنه سيعلن قراره بشأن الانسحاب أو البقاء في الاتفاق النووي الإيراني، في وقت لاحق الثلاثاء.

ونشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "سأعلن قراري بشأن الاتفاق النووي الإيراني، غدًا، الساعة الثانية ظهرًا من البيت الأبيض".

وانتقد "ترامب" مرارًا الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بل ووصفه بـ"الفظيع" و"السيء جدا" .

ويأمل الأوروبيون في التوصل إلى تسوية في محاولة في لإنقاذ الاتفاق، إذ حثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الولايات المتحدة على عدم التخلي عنه، في حين تمسكت إيران بالحفاظ على الاتفاق كما هو دون تعديلات.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الإيراني انه قد يتخلى عن الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع مجموعة خمسة زائد واحد قبل ثلاث سنوات ويعتبره لاغيا إذا انسحبت منه الولايات المتحدة كما يرجح.



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