  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
حسام غالي

كواليس مكالمة "السعيد" مع "غالى" فى أزمته مع الأهلى

البرادعي

البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم

تريكة

تفاصيل مثيرة عن يوميات أبو تريكة فى "الأهلى"

وئام وهاب يطرد مذيعة

بالفيديو.. مرشح بشار يشتم مذيعة بهذه الألفاظ

الإعلامي سيد علي

سيد علي يفتح النار على "يوسف ندا"

ريجيني

مصر وايطاليا يستأنفان كشف غموض مقتل ريجينى

حسن الترابي

أسرار جديدة عن رفض الترابي للتنظيم الدولي للإخوان

مذبحة الرحاب

بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة الرحاب

كأس مصر

تعرف على موعد نهائى "كأس مصر"

طارق عامر رئيس البنك المركزي

سؤال محرج من "أديب" لـ "طارق عامر" على الهواء

البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم

آخر الأخبار

البرادعي
البرادعي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

البرادعي لـ ترامب: "لسنا بقرة حلوب"

#

"ترامب" يهدد منافسيه على استضافة كأس العالم 2026

#

«ترامب» يهاجم الاتفاق النووي مع إيران ويهدد بإلغائه

#

«البرادعي»: نظام أمن دولي عظيم!

موقع الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسخته الإنجليزية، قال إن  محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يخشى من تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

ويرى "البرادعي" أن العالم ممكن أن يُدمر ذاتيًا إذ انسحب الرئيس "ترامب" من الاتفاق النووي الإيراني، حيث لفت بعض المحللين إلى أن مسألة الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق قد تؤدى إلى مخاطر بنشوب حرب إقليمية جديدة، وأن يصبح العالم مكان أقل أمنًا .

وكتب "البرادعي" في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"،  قائًلا: "ما هي نهاية اللعبة؟ ما هي الآثار المترتبة على المنطقة؟ لماذا يعلن اتفاق الُخردة أو النفايات تنفيذ كامل للتخمين الثاني ؟ لماذا لا نستخدم الاتفاق كلبنة بناء لتعزيز الأمن الإقليمي؟ لماذا نصر على رمي الطفل في ماء الحمام؟ علينا تذكر العراق؟".

وأشار "البرادعي" في تغريديته إلى أنه لا ينبغي على "ترامب" التخلص من شىء قيم أو مهم - كأمان العالم- مع شىء غير مرغوب فيه، كانتقاده للاتفاق النووي مع إيران، وتجاهله في نفس الوقت إلى النتائج أو المخاطر المترتبة من وراء ذلك.

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن أنه سيعلن قراره بشأن الانسحاب أو البقاء في الاتفاق النووي الإيراني، في وقت لاحق الثلاثاء.

ونشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "سأعلن قراري بشأن الاتفاق النووي الإيراني، غدًا، الساعة الثانية ظهرًا من البيت الأبيض".

وانتقد "ترامب" مرارًا الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بل ووصفه بـ"الفظيع" و"السيء جدا" .

ويأمل الأوروبيون في التوصل إلى تسوية في محاولة في لإنقاذ الاتفاق، إذ حثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الولايات المتحدة على عدم التخلي عنه، في حين تمسكت إيران بالحفاظ على الاتفاق كما هو دون تعديلات.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الإيراني انه قد يتخلى عن الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع مجموعة خمسة زائد واحد قبل ثلاث سنوات ويعتبره لاغيا إذا انسحبت منه الولايات المتحدة كما يرجح.

صور الخبر ..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار صادم للطالبات "شبه العاريات" في الجامعات
» طريقة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه
» شاهد.. سحل فتاتين في الشارع أمام المارة
» فضل شاكر يعود للغناء بتتر مسلسل "يسرا" في رمضان
» مشاجرة في محطة مترو رمسيس بسبب "الأسطورة"
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» شاهد .. طائر ينعش قلب زميله كما لو كان طبيبا
» محكمة أمريكية تمنع نقل متهم سعودي لبلاده
» اليوم .. الحكم في استئناف شيرين ضد حبسها في "البلهارسيا"
» تجديد حبس القس الأمريكي المتهم بالإرهاب في تركيا
» راموس يهاجم لاعبي برشلونة: هذا ما فعلوه بالكلاسيكو

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر