بالفيديو.. مصير صادم حول مفاوضات سد النهضة

08 مايو 2018 - 10:54 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة، قائلاً: "يبدو أن الجلسات لا تسير كما ينبغي".

وأضاف "أديب" في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي": "مهم جدًا تعرفوا إن الموضوع بقى صعب، عندنا مشكلة، إن شاء الله تتحل بالوسائل السلمية، ولكن لازم تكونوا فاهمين عندنا حالة من حالات الصعوبة مع الجانبين، إثيوبيا والسودان".

وتابع: "الوضع صعب، وسببه إننا لم نتعامل مع سد النهضة بجدية من 2008، والنهاردة فيه وثائق ويكيلكس طالعة عن مدير المخابرات المصري عمر سليمان، وكيف نتعامل معاه، إحنا تأخرنا".

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