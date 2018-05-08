بالفيديو.. مرشح بشار يشتم مذيعة بهذه الألفاظ

08 مايو 2018 - 10:55 ص

قام وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي وأحد أبرز الموالين لبشار في لبنان بطرد مذيعة قناة LBC اللبنانية ، بالإضافة إلي دفعها أثناء محاورتها له بعد خسارته الفادحة في الانتخابات اللبنانية.

وطالبت المذيعة التزام وهاب بالتلفظ بألفاظ لائقة لأنه علي الهواء مباشرة ، حيث قام بدفع المذيعة قائلا : " روحي من هون..وطز فيكم" .

رد الفعل الصادم من قبل وهاب دفع المذيعة إلي قطع البث بعد تأكيدها علي الهواء مباشرة اعتذارها عما حدث من ألفاظ غير لائقة من وهاب.

شاهد الفيديو: