العثور على جثة رضيعة بين أنياب الكلاب والثعالب

08 مايو 2018 - 11:04 ص

عثرت الشرطة البريطانية على جثة طفلة صغيرة فى أحدى الحدائق وسط الأشجار، وعليها آثار عض الكلاب والثعالب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفلة "بيرل" التي أطلق عليها الشرطة هذا الاسم كانت عارية بدون أية ملابس، وتعرضت لانزلاق حاد أو اصطدام بصخرة ما أدى لوفاتها.

وتوقعت الصحيفة، أن الطفلة لربما كانت نتيجة علاقة غير شرعية من حمل سفاح أو اغتصاب، فأرادت الأم الشخصية التخلص منها، لكن يبقي تركها وسط الأشجار عملاً خارج الإطار الإنساني.

وأطلقت الشرطة علي الفتاة اسم "بيرل" اللؤلؤة، وصنع المواطنون في جوار مكان الحادث مزاراً رمزياً تركوا فيه دمي أطفال وورود حول الشجرة التي عُثر علي الطفلة بجانبها.