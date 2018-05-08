وصفات طبيعية لإزالة آثار حب الشباب

08 مايو 2018 - 11:14 ص

تعتبر البثور التي يخلفها حب الشباب علي الوجوه في سن المراهقة مشكلة كبيرة ويبحث كل من يعاني من تلك المشكلة عن حل لها.

وتترَكُ الحبوبُ وراءها هذه الحفر، خاصّةً في منطقة الخديْن، مما يسبّبُ الإحراج للأشخاص ولكن مع تطوّر العلم، وبشكل خاصّ من الناحية التجميليّة بات من الممكنِ التخلّص من هذه الحفر أو الندب بشكلٍ نهائيّ، أو حتى التقليل من عمقها بشكل مقبول، وفيما يلي بعض الطرق لإزالةِ حفر الوجه.

وصفات طبيعية لإزالة حفر الوجه..

وصفة الخيار:

من خلال قطع الخيارة من النصف، وتدليك الأنصاف مع بعضهما حتى تنتج مادةً بيضاء، مثل الرغوة، ثمّ طبق هذه المادة على مكان الحفر، واتركها طوال الليل، حيث يعمل الخيار مثل مرطّب للبشرة، كما أنّه يقلّل من حجم الحفر، وينصح باتباع هذه الطريقة يوميّاً للحصول على نتائج سريعة.

وصفة هلام الصبار:

يعتبر هلامُ لصبار مصدر غني بالفيتامينات، التي تساعد على شفاء الحفر والندب، وهو آمن، ويعمل كمرطّب لطيف للبشرة، ويمكن الحصول عليه، من الصيدليات، أو طبيعياً من الصبار، ويعمل على إزالة الحفر، من خلال وضع الهلام على مكان الحفر، وتركه طوال الليل، ثمّ غسل الوجه بماء دافئ، وبعد ذلك بماء بارد.

وصفة بايكربونات الصوديوم:

من خلال صنع مزيج من بايكربونات الصوديوم والماء، وتطبيق المزيج على مكان الحفر، وتركه ليجفّ، ثم فرك المزيج بشكل دائريّ، وعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد، ينصحُ بتكرار هذه الطريقة يوميّاً، للحصول على نتائج مرضيةً.