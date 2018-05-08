» إمامة الناس في المنام ارتقاء وقضاء دين

08 مايو 2018 - 11:36 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت نفسى أصلى إمامًا بالناس وأقرأ سورة الهمزة، وأول ما قرأت قوله تعالى: (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ) قرأتها بصوت عال وجميل. فما التأويل وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة محمودة في الدنيا والدين، وهى ارتقاء وقضاء دين وأداء أمانة، وكونها صلاة فرض فمن أقام فريضة من الفرائض يرزق الحج ويتجنب الفواحش لقوله تعالى:( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت 45.

وكونك رفعت صوتك فهى صلاة جهرية فإن كانت صلاة المغرب فهى اهتمام بأمور الأبناء، وإن كانت صلاة العشاء فسوف تقضى أمراً و يفرح به أبنائك ، وإن كانت صلاة الفجر فسوف تبتدئ أمراً فيه خيراً لك وصلاح أمر فيه حسن معيشة لك ولأبنائك، وصلاة الجمعة أيضا جهرا و من صلاها نال يسرا بعد عسر ، ويتم له جميع مايريد و يحصل له من فضل الله فى الدنيا والأخرة لقوله تعالى : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) الجمعة 10.

وكونك صليت إماما فمن صلى إماما بالناس فقد يرث ميراثا لقوله تعالى : (وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) القصص 5. وهى أيضا إرتقاء وإصلاح بين الناس، وكونك صليت بسورة الهمزة فسوف تكون سليم الصدر وتجمع مالاً ثم تنفق منه في البر والصلة والخير، وسورة الهمزة هى أيضا إنذار لك لتتقى الله ولا تغتاب أحدًا من أقاربك أو غيرهم ولا تمشي بين الناس بالنميمة خاصة أنك رفعت صوتك فى قوله تعالى: (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ) الهمزة 6. فكن على حذر وخاف من الله وتذكر نار الله الموقدة - وعلو صوتك هو صيتك وذكرك بين الناس ورفع الصوت قد يكون تسلط على أناس فأحذر وأبتعد عن ذلك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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