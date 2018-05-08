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ممرضتان يستوليان على أدوية بـ4 ملايين جنيه

قضايا وحوادث

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أحمد الشربينى

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تمكنت الأجهزة الرقابية فى الإسكندرية من ضبط ممرضتين، تعملان بمستشفى حكومى، لاستغلالهما طبيعة عملهما والتلاعب فى صرف الأدوية بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه.

وردت معلومات للواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، يفيد بضبط الممرضتين، وتمت إحالتهما للنيابة لتقرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهمتين هما: "هبه. ف" 43 سنة ممرضة، و"كريمة.أ" 51 سنة ممرضة، تعملان بقسم الأورام بالمستشفى الرئيسى بالإسكندرية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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