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"قبلة" وراء قتل شخص وحرق منزل بالإسماعيلية

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الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

إيمان هاني

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي،  تقريرًا مصورًا  يرصد تفاصيل واقعة قتل شخص، وحرق منزل من عدة طوابق، في منطقة عزبة العقادة، بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت زوجة المجني عليه، خلال لقائها بكاميرا برنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر  قناة "دريم" الفضائية:  إن أحد الأفراد من عائلة الجناة الذين قتلوا زوجها، تحرش بابنتها الصغيرة، واشتكوا منه أكثر من مرة، وبعدها حدثت مشادات بينهم، فقام الجناة بقتل زوجها، فغضب أهالي القرية وحرقوا منزل الجناة.

وأضافت الزوجة: "قريب أحد الجناة قبل ابنتى لكنها كان  يقبلها بطريقة غير بريئة، فغضب زوجي فقتلوه وحرقوا المنزل".

شاهد الفيديو..

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