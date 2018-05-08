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دافع عن معاكسة الفتيات.. فمزقوا جسده بالمرج

قضايا وحوادث

المجنى عليه
المجنى عليه

أحمد الشربينى

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أقدم 3 عاطلين على تمزيق جسد طالب بالمرج لدفاعه عن بنات عاكسها المتهمون أثناء خروجها من درس خصوصي.

وردت معلومات لقسم شرطة المرج، من المستشفى يفيد بوصول "رزق س" طالب، مصابًا بجروج خطيرة في أنحاء جسده.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه، كان يسير برفقة زميلاته، وعقب خروجهم من مركز درس خصوصى، وأثناء سيره بالشارع تلفظ شخص لفتاة وعاكس الفتيات، ما أجره للدفاع عنهم، فنشبت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها المتهم و2 من أصدقائه بتمزيق جسد المجنى عليه بالمطاوى، وفروا هاربين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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