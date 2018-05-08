  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:48 م
بحث متقدم
مصطفي بكري ينقلب علي السيسي

إسرائيل دعت 100 نائب للاحتفال باستقلالها في قلب القاهرة

البرعي

تفاصيل احتفال "إسرائيل" بذكرى النكبة بـ"القاهرة"

إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة

بماذا رد حبيب العادلى على اتهامه بالفساد

السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

العاملون بقناة الشرق

الشرق تعلن نهاية أزمتها: أخطأنا في خروجها إلى العلن

السادات

كيف تم إنقاذ السادات من محاولة الاغتيال الفاشلة

محاكمة

المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بقلب نظام الحكم

البرادعي

البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم

صلاح

تعرف على المبلغ الأسطوري الذي طلبه صلاح للانتقال لـ"الريال"

تريكة

تفاصيل مثيرة عن يوميات أبو تريكة فى "الأهلى"

الحبس والسجن 3 سنوات لـ7 متهمين بأحداث ألف مسكن

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. الحكم على 7 متهمين بعنف ألف مسكن

#

الحكم بإعادة محاكمة 7 متهمين بأحداث عنف الآلف مسكن غدا

#

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

#

9 يوليو الحكم على المتهمين بأحداث شغب مدينة نصر

التظاهر

امناء الشرطة

احكام القانون

عنف الآلف مسكن

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة 7 متهمين بالسجن والحبس 3 سنوات بأحداث عنف الألف مسكن.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14سنة غيابيا على المتهمين، وفيما قامت الأجهزة الآمنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم.

وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. إصابة "الأسطورة" بحالة تسمم
» شاهد.. طفل عمره 4 سنوات يلعب برشاش آلى
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» دافع عن معاكسة الفتيات.. فمزقوا جسده بالمرج
» إمامة الناس في المنام ارتقاء وقضاء دين
» وصفات طبيعية لإزالة آثار حب الشباب
» قرار صادم للطالبات "شبه العاريات" في الجامعات
» طريقة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه
» شاهد.. سحل فتاتين في الشارع أمام المارة
» فضل شاكر يعود للغناء بتتر مسلسل "يسرا" في رمضان

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر