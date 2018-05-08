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جراء لسعات النحل.. وفاة رومانيين وإصابة ثالث بصدمة الحساسية

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وفاة

شخصان

جراء لسعات النحل

مقاطعة بوتساو الرومانية

توفى شخصان ودخل آخر في صدمة الحساسية إثر تعرضهم لهجوم من النحل في إحدى بلدات مقاطعة بوتساو الرومانية.

 ووفقا لموقع  رومانيا  -إنسايدر، إن  الحادث وقع الحادث في محلية "ألديني" ببلدية "شيرناتشتي" عندما تحول النحل إلى الهجوم العدواني بعدما سقطت خلايا النحل التي كانت تنقلهم.

وقال عمدة البلدية "إن مربي النحل بدأوا يقودون السيارة بخلايا النحل المفكوكة مما جعل النحل يسقط، وفي الوقت نفسه، نقلوا النحل عندما كان الجو دافئا في الخارج، رغم أنهم كانوا يعلمون أنه ليس من المفترض القيام بذلك".

وأضاف أن واحدا من الرجال الثلاثة كان مريضا وحاول الاثنان الآخران إنقاذه وأرادوا الرحيل بالسيارة، متناسين أن شخصًا آخر قد فكك خلايا النحل، وحين حاولوا الخروج، سقطت الخلايا.

وقد عثر على أحد الرجال الثلاثة ميتًا بجوار العربة التي كانت تنقل الخلايا، متأثرا بلسعات النحل، بينما توفي آخر أثناء نقله في سيارة الإسعاف إلى المستشفى، أما الثالث فيرقد بالمستشفى مصابًا بصدمة الحساسية.


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