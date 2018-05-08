تعزيزات أمنية بدار القضاء العالي

08 مايو 2018 - 12:30 م

قامت قوات أمن دار القضاء العالي برئاسة العميد حسن عبد الغفار قائد حرس المحكمة بفرض تعزيزات أمنية مشددة تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي

كما تم فرض تعزيزات أمنية داخل كل الطرقات المؤدية لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مجدي أبو العلا و النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض وذلك لمنع حدوث أي أعمال تعيق عمل الجمعية العمومية

وقام العميد حسن عبدالغفار يعاونه كل من الرائد حسنين السيد والنقيب حسني حسن بالإشراف على عملية التعقيم للمبنى باستخدام مجموعة من الكلاب البوليسية المدربة على أعلى مستوى ومجموعة من خبراء المفرقعات وتم وضع تشكيل أمني داخل قاعة عبدالعزيز باشا فهمي التي من المقرر أن تستقبل أكثر من 500 قاضي من محكمة النقض خلال ساعات قليلة

والجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض ستختار عدد من المستشارين للعمل بمحكمة النقض من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة، وترقية عددًا من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب وبحث توزيع العمل الصيفي خلال فترة الصيف بالمحكمة والموافقة على تفويض رئيس المحكمة بشئون المحكمة خلال الفترة المقبلة، وبحث ما يستجد من قضايا أخرى.

علمًا بأن الانعقاد الثاني للجمعية في شهر سبتمبر المقبل، لتوزيع العمل للعام القضائي الجديد وتوزيع الدوائر بالمحكمة واقتراح إنشاء دوائر جديدة بالمحكمة لسرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.