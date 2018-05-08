المشدد عشر سنوات لمتهم في "خلية أكتوبر"

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الاسلحة والذخائر

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم إبراهيم أحمد لاتهامه في القضية المعروفة بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" كما قضت المحكمة بتغريم المتهم بـ10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في وقت سابق بإعدام 5 متهمين والمؤبد لاثنين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر".

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.

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