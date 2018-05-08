خطيبة الأمير هارى تمتلك أحذية بـ20 ألف جنيه إسترليني

08 مايو 2018 - 12:46 م

نشرت ميجان ماركل خطيبة الأمير هاري ولي العهد الثاني للمملكة المتحدة، على مدونة "أسلوب حياة" الإلكترونية صورًا لمجموعة أحذيتها، يقدر سعرها بأكثر من 20 ألف جنيه إسترليني.

وضمت المجموعة 40 زوجًا من الأحذية، بأسعار تبدأ من 650 جنيها إسترلينيا، من السويد وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، تابع صورها ما يقرب من 2 مليون تقريبًا من أعضاء المدونة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتفضل ميجان أحذية العلامة التجارية "أكواسورا"، وتميل تصميمتها إلى التطور والإثارة، وهو جزء من أسلوب الأميرة المنتظرة التي تحرص على مظهر الأناقة والبساطة في الوقت نفسه.

وتميزت أحذية ميجان بتوجيه رسائل دقيقة مثل كل قطعة من ملابسها، فبين جلد الغزال وجلد الفهد تتشكل خامات أحذيتها الأنيقة، وغير التقليدية.