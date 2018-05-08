بالأسماء.. الحكم على المتهمين فى أحداث الألف مسكن

08 مايو 2018 - 12:50 م

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها فى إعادة أجراءات محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الألف مسكن''حيث قضت بمعاقبة مصطفى أحمد ومحمد محمود وعبد الله محمد حسن ويحي محمد عبد الحليم وخالد مبروك بالسجن لمدة ثلاثة سنوات لكل منهم وبمعاقبة عبد الرحمن سيد حامد ومعاز سيد فاروق بالحبس لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14 سنة غيابيًا على المتهمين، وفيما قامت الأجهزة الآمنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم.

وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.