استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

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فنلندا

عبدالله السعيد

كوبيون بالوسورا

انترتوركو

أنهى اللاعب عبد الله السعيد مشواره في فنلندا بين صفوف نادي كوبيون بالوسورا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية.

وتم رفع اسم اللاعب من القائمة المقرر لها أن تواجه إنتر توركو فى الجولة السابعة من الدوري.

ويعانى عبد الله السعيد من إصابة فى العضلة الأمامية، وسيحتاج بسببها راحة 10 أيام من التدريبات، ستبعده عن مباريات فريقه فى الفترة المقبلة، حتى موعد انتهاء إعارته للفريق الفنلندي حتى بداية نهائيات كأس العالم فى روسيا.

جدير بالذكر أن عبد السعيد معار لكوبيون بالوسورا حتى مونديال روسيا، وسينضم بعده لفريق الأهلي السعودي بداية من الموسم المقبل.


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