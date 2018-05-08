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7 يونيو.. الحكم على المتهمين "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

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حددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسة 7 يونيو المقبل للنطق بالحكم في إعادة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.


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