الشرق تعلن نهاية أزمتها: أخطأنا في خروجها إلى العلن

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قناة الشرق

السوشيال ميديا

انتهاء الأزمة

الخروج للعلن

تسوية الأزمات

أصدرت قناة الشرق التي تبث من تركيا بيانًا أكدت فيه أن العاملين بالقناة مروا بخلافات وأزمات حادة بسبب قلة الموارد، ما ترتب عليه خلافات إدارية.

وأضافت أن كل الأطراف بالقناة اجتمعوا على ضرورة تسوية هذه الخلافات وتجاوزها فورًا ونهائيًا.

وأكد العاملون بقناة الشرق أننا نعتز بالفترة التي قضيناها في العمل بقناة الشرق وما اكتسبناه من مهارات فنية وسياسية، وبعيدًا عن التفاصيل أن ما حدث خلال تلك الأزمة من شطط في قول أو فعل أو تبادل للاتهامات بفعل الانفعال، لم يكن أكثر من خلافات داخلية ما كان ينبغي أن تخرج إلى العلن.

كما أشاد العاملون بالقناة بحرص الجميع خلال الأزمة على أن تبقي شاشة الشرق ناصعة متمسكة  بقيمها، مشددين على إدانتهم ورفضهم لقيام عناصر مجهولة باختلاق صفحات مزورة على السوشيال ميديا تنتحل اسم وصفة العاملين بالقناة، أو اسم رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج أو أشخاص من العاملين بهدف إشعال الخلافات والوقيعة بين أبناء المهنة الواحدة.

كما أعربوا عن أسفهم لكل ما ورد علي هذه الصفحات من أكاذيب وافتراءات وخوض في الأعراض والنيل من الرموز الوطنية والإعلامية.

وأكدوا غلق هذه الصفحة وبداية صفحة جديدة تبدأ بتسوية كل الخلافات أيّا كان سببها أو مصدرها والاحترام الكامل والمتبادل بيننا وبين كل الزملاء.

وأشادت إدارة القناة بكل الجهود المخلصة التي بذلت في تقريب وجهات النظر وتسوية ما كان عالقًا من مشاكل.

يذكر أن قناة الشرق التي تبث من تركيا كانت قد تعرضت لأزمة إدارية كبيرة بسبب تسريح بعض العاملين من القناة والذين قاموا بالاعتصام داخلها ما تسبب في تصاعد الأزمة وتبادل الاتهامات خلال الأسابيع الماضية.



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