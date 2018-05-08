بماذا رد حبيب العادلى على اتهامه بالفساد

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إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة
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واجهت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، بما جاء فى أمر الإحالة من اتهامات.

وأنكر العادلي وجميع المتهمين الاتهامات جميعًا.

فيما طلب المستشار أشرف مختار ممثل الدولة ووزارة الداخلية مواجهة جميع المتهمين على سبيل التعويض المدني المؤقت بـ101 ألف جنيه

وتمسك بالادعاء المدني السابق بكامل إجراءاته ومشتمالاته وطلب الاطلاع على ملف النقض، واتمام إجراءات الإعلان لباقي المتهمين.محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم

الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.


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