تطورات جديدة فى قضية فرض إتاوة على الطلاب

08 مايو 2018 - 01:21 م

قررت النيابة الإدارية قسم ثانٍ تعليم فى القضية رقم 372 لسنة 2017 إحالة السيد عبد اللاة محمود السيد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الإدارة التعليمية والمتهم فى قضايا نصب واحتيال إلى لجنة التأديب القضائية بالمكتب الفنى للنيابة الإدارية بتهمة فرض إتاوات على التلاميذ وأولياء الأمور بحجة عمل صيانات وهمية فى المدرسة والاستيلاء على هذه الأموال لحسابه الخاص وشراء سلسة من السوبر ماركت بمنطقة زهراء مدينة نصر.

ووجهت له النيابة تهمة التربح من جهة عمله وهى جريمة مخلة بالشرف وتقتضى فصله نهائيًا من العمل وفقا للقانون.

كانت النيابة قد استمعت إلى مديرة التعليم الابتدائى بإدارة حدائق القبة التعليمية والتى قدمت البلاغ ضد المستريح وقالت أمام النيابة إنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء أمور التلاميذ ضد مدير المدرسة لطلبه أموالاً تترواح ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه من كل ولى أمر يطلب منه نقل نجله من المدرسة أو الموافقة على قبوله بها، متحديا بذلك قرار وزارة التربية والتعليم الذى يحظر على المدارس تحصيل أى مبالغ مالية أو طلبات مادية من أولياء الأمور تحت أى مسمى.

وأكدت المبلغة فى أقوالها أمام النيابة أنها عندما عملت بالأمر فتحت تحقيقًا مع المشكو فى حقه وواجهته بتلك الاتهامات فتطاول عليها بالسب والقذف بألفاظ نابية بشهادة الشهود.

كما استمعت النيابة إلى موظفين بالإدارة والذين أكدوا أنهم تلقوا شكاوى بطلب المستريح "إتاوات" كان آخرها من سيدة حضرت إلى الإدارة وأخبرتهم أن المستريح المقال طلب منها 3 آلاف جنيه بحجة تركيب باب حديد بالمدرسة، كى يقبل ملف نجلها بالمدرسة وعندما أخبرته بضيق ذات اليد، لم يقبل ملف نجلها وكأن المدرسة عزبة خاصة به.