وفاة رئيس محكمة جنوب القاهرة

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وفاة

أزمة صحية

رئيس محكمة جنوب القاهرة

المستشار مجدي خليفة

توفى منذ قليل المستشار مجدي خليفة رئيس محكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، إثر مروره بأزمة صحية.

واستقبل المستشارون ووكلاء النيابة والعاملين بالمحكمة الخبر بحالة من الحزن.

تأخرت الجلسات عن الانعقاد بسبب نبأ الوفاة، حيث من المقرر أن تصدر محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار علي شرف، حكمها فى الاستئناف على حبس المطربة شيرين عبد الوهاب، 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا"، فى إحدى حفلاتها بالخارج.


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