"الجبلاية" يصدم الإسماعيلية والزمالك بـ30 ألف جنيه

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وقعت لجنة المسابقات بـ"الجبلاية" غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الزمالك، 10 آلاف جنيه على نادي الإسماعيلي عقب مباراة الفريقين أمس والتي انتهت بفوز الزمالك 4- 1 في منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وجاء توقيع الغرامة بسبب الهتافات المسيئة لجماهير الفريقين.

وأرجعت اللجنة سبب مضاعفة غرامة الزمالك إلى أن هذه المرة هى الثانية للجماهير بعد هتافاتها المسيئة فى مباراة الأهلى بالدوري، والتى تم حينها تغريم كل ناد 10 آلاف جنيه.

 


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