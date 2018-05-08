عبد العال محذرًا النواب: إياكم وحفل السفارة الإسرائيلية

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عبدالعال

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نواب المجلس من حضور حفل السفارة الإسرائيلية الذي سيقام بفندق "كارلتون" بقلب العاصمة".

وأضاف "عبد العال"، "النواب لم يلبوا تلك الدعوات وأنا مطمئن من ذلك، أما بالنسبة للمواطنين الذين ستدعوهم السفارة الإسرائيلية، فهم مدركون للبعد الوطني في هذه المسألة وسيفكرون مائة مرة قبل أن يقبلوا هذه الدعوات".

وأضاف "أن المجلس له قرار في ذلك فيما يخص النواب، وأنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للائحة ضد النواب الذين يخالفون ذلك، فعلي الجميع أن يتحمل مسئوليته أمام نفسه".

وكان البرلماني مصطفي بكري، كان قد هاجم خلال الجلسة، دعوة السفارة الإسرائيلية لإقامة احتفالية لها، وقال إن السفارة الإسرائيلية أرسلت نحو 100 دعوة للنواب للحضور، في وقت يحاصر فيه إسرائيل المسجد الأقصى، وتقتل الفلسطينيين، ولا يجب أن يتم السماح بهذا التطبيع في قاهرة المعز

جدير بالذكر أن سفارة إسرائيل ستقيم احتفالا بذكره "النكبة العربية" في فندق كارلتون بوسط القاهرة، وبحضور بعد الشخصيات المصرية والعربية.

يذكر أن ذكري النكبة هو إحياء  للذكرى  السنوية  للشعب الفلسطيني، والتي يمر عليها عامها الـ70، حين أعلن قيام دولة المغتصب الصهيوني على الأراضي الفلسطينية عام 1948.


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