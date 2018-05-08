اتهامات للمفتي التونسى بالتطبيع مع إسرائيل

08 مايو 2018 - 02:09 م

هاجم الشعب التونسي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مفتى الجمهورية، عثمان بطيخ بسبب تصريحاته للفضائية السابعة الإسرائيلية، خلال ندوة دولية حول حوار الأديان والحضارات، من أجل مجابهة التطرف والإرهاب.

واعتبر سياسيون بتونس أن تصريحات المفتي التونسي لقناة إسرائيلية تطبيع علني من قبل الحكومة التونسية مع إسرائيل.

وقال بطيخ لـ "القناة السابعة" إنه "يجب العمل يداً بيد والتواصل والتعارف على بعضنا البعض"، مشيرًا إلى أن تونس أرض السلام والتعايش السلمي بين كل الأديان بمعزل عن معتقداتهم.

وتابع المفتى حديثه، قائلاً: "الإنسان يجمع بيننا جميعاً"، معتبراً أن الله كرّم الإنسان "ومن الواجب علينا أن نكرم بعضنا بعضاً بغض النظر عن معتقداتنا"، كما رحّب المفتى التونسى بالوفد مجدداً فى نهاية مقابلته مع القناة، متمنياً "إقامة طيبة فى تونس حتى تحقق أهدافها من أجل لمّ الإنسانية جمعاء على كلمة واحدة، هى التعاون والتحاور والتعارف على بعضنا البعض".

وردًا على البلبلة التى شهدتها الأجواء التونسية بعد نشر القناة للتصريح قال بطيخ لموقع "آخر خبر أونلاين" التونسى، إنه لا يعلم له بأن الحوار الذى أجراه كان مع قناة إسرائيلية، مشيرا إلى أنه سُئل من قبل أحد الصحفيين الذى قدم نفسه على أنه فلسطينى الأصل، وكان ملحقا إعلاميا للراحل ياسر عرفات.

وشدد المفتى على أنه لا أحد من الصحفيين الحاضرين قدم نفسه على أساس أنه صحفى يعمل بوسيلة إعلام اسرائيلية.

وكان موقع الإسرائيلية نشر فيديو تضمن تصريح خاص من مفتى الجمهورية التونسية وأرفقه بعنوان باللغة العبرية ''كلنا إنسان''، وتضمّن التصريح ترحيبا ''بكل ضيوف الندوة الدولية من رجال دين يهودي، على رأسهم كبير الأحبار في أوروبا والوفد المرافق له في تونس ارض السلام والتعاون والتعايش السلمي بين كل الأديان والمذاهب''.