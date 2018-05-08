العفاسي يفتح النار على "الإخوان" وحسن البنا

08 مايو 2018 - 02:11 م

واصل الداعية الكويتى مشاري راشد العفاسي، هجومه علي جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة علي مرشدها ومؤسسها الأول الشيخ حسن البنا.

وقال في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "تقية الإخوان وما يقرره محمود الصباغ: “ويجوز والإيهام بالقول“، فعندهم أصل وشعار لكذب الجماعة على المجتمع الجاهلي.. وقد استعملها حسن البنا حين أظهر الوجه البريء فقال متباكياً ومبرراً عن قتلة رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي : ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين فكذب وكفّر في نفس الوقت !".



وأوضح:"حياة حسن البنا تلخص مسيرة الإخوان : باختصار طمع بالإمامة العظمى والنتيجة السجن والموت ! ولازالوا يحلمون بعد 90 سنة من الفشل كلما ظهر منهم قرن قطعه الله !".



وأردف:"نقد الإخوان وحرية الرأي : كلام في السياسة وحرام على القراء عند الإخوان ومطاياهم ! وكلام الإخوان في السياسة 90 سنة عندهم : سنة مؤكدة وبعضهم يراه واجباً !".



وقد تفاعل رواد تويتر علي تدوينة "العفاسي حيث قال مغرد:"والله يا شيخ متعتنا بسماع صوتك بالقرآن فلا تلوث نظرنا بالاتهامات يمينا وشمالا بارك الله فيك".



وقال مغرد أخر:"أنا ضد الاخوان، ولكن لا يليق بك أنت كداعيه اسلامي أن تدخل نفسك في متاهة.. ابعد عن السياسة".



وتابع أخر بقولة،: "الله يوفقك استمر ولا تلتفت للإخوان وغيرهم ".

