مصر تدخل مع أثيوبيا في «طريق مسدود»

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سامح شكري

سد النهضة

إثيوبيا

سودان تربيون

ذكرت صحيفة "سودان تربيون"، في نسختها الإنجليزية، أنه بعد فشل المفاوضات الأخيرة في أديس أبابا بين السودان ومصر وإثيوبيا، فإن الطرق الدبلوماسية والمفاوضات دخلت في "طريق مسدود" لا انفراجة فيه.

وقد اتهم وزير الخارجية، سامح شكري، إثيوبيا والسودان بأنهما قاما بإعاقة عملية المحادثات الفنية حول سد النهضة الإثيوبي بعد فشل الاجتماع الأخير في أديس أبابا.

وعقدت البلدان الثلاثة، اجتماعًا فنيًا يضم وزراء الري والخبراء في أديس أبابا في 5 مايو؛ لمناقشة اختلافهم حول تقرير من قبل الشركات الاستشارية الفرنسية حول تأثير الارتداد على حصص المياه في دول المصب.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مع سام كوتيسا، وزير الخارجية الأوغندي، في القاهرة، قال "شكري"، إن "الجمود في المحادثات (الفنية) الجارية منذ أكثر من عام يرجع إلى التحفظ المستمر الذي أبداه السودان وإثيوبيا حول التقرير المبدئي للشركة الفرنسية"، مضيفًا أنه يتطلع إلى قبول الدولتين للتقرير لحل الأزمة.

وأوضح "شكري"، أن المفاوضات تناولت على نطاق واسع العديد من القضايا، مشيرًا إلى أن مصر طرحت عدة أفكار لكسر الجمود، بما في ذلك اللجوء إلى البنك الدولي لإبداء رأيه حول القضايا المعلقة.

وشدد على أن القضية ليست سياسية، بل تقنية وعلمية، وبالتالي ينبغي التعامل معها على نفس المستوى وقبول رأي الخبراء.

وكشف وزير الخارجية، عن أنه سيعقد اجتماعًا جديدًا في إثيوبيا، يوم 15 مايو، على مستوى اللجنة الوزارية حول سد النهضة، ويتضمن وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في البلدان الثلاثة.

وأكد حرص مصر على بناء الثقة والنظر في المصالح الإثيوبية وخطط التنمية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية المبادئ التي وقعها قادة الدول الثلاث في مارس 2015 في الخرطوم.

تخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي، أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاوات.



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