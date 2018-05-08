  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:42 م
بحث متقدم
السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

العفاسي يفتح النار على "الإخوان" وحسن البنا

محاكمة فض رابعة

قاضى رابعة عن هدية متهم: "هو فيه حد بيتشري لأمه أصلا"

عبد العال

عبد العال محذرًا النواب: إياكم وحفل السفارة الإسرائيلية

مصطفي بكري ينقلب علي السيسي

إسرائيل دعت 100 نائب للاحتفال باستقلالها في قلب القاهرة

البرعي

تفاصيل احتفال "إسرائيل" بذكرى النكبة بـ"القاهرة"

إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة

بماذا رد حبيب العادلى على اتهامه بالفساد

صلاح

تعرف على المبلغ الأسطوري الذي طلبه صلاح للانتقال لـ"الريال"

العاملون بقناة الشرق

الشرق تعلن نهاية أزمتها: أخطأنا في خروجها إلى العلن

السادات

كيف تم إنقاذ السادات من محاولة الاغتيال الفاشلة

شاهد بالفيديو..

ما فعلته صحفية مع متحرش علي الهواء مباشرة

الصفحة الأخيرة

مذيعة تلقن متحرش درسا قاسيا
مذيعة تلقن متحرش درسا قاسيا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

سؤال محرج من "أديب" لـ "طارق عامر" على الهواء

#

بالفيديو..مشجع يتحرش بـ«مراسلة» على الهواء

#

شاهد.. ماذا حدث لصحفي غطى اشتباكات نيكارجوا

#

جملة قالها مطرب تحرج "تامر أمين" على الهواء

المكسيك

متحرش

فوكس سبورت

ماريا فرناندا

قامت مراسلة قناة " فوكس سبورت" المكسيكية " ماريا فرناندا" بتلقين متشجع درسا قاسيا علي الهواء مباشرة بسبب قيامه بالتحرش بها.

وجاء الرد الفعل من فرناندا حينما كانت تقدم تقريرا رياضيا عن المباراة التي جمعت غودا لاخار المكسيكي بضيفه إفس تورنتو الكندي ، حيث بدا المشجعون يلتفون حولها ومن خلفها ، مرددين بعض الهتافات الرياضية.

وقد قام أحد المشجعين بالتحرش بالصحفية ، حيث جاء الرد قاسيا منها ، بضربه مستخدمة في ذلك " الميكرفون" الذي تنقل منه بث التقرير.

وعقب انتشار الفيديو علقن فرناندا أن ما حدث لي  يقع لآلاف السيدات يوميا في الأماكن العامة ، لكن الفرق أنني تعرضت لذلك علي الهواء مباشرة.
شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» جندي تركي يتغلب على نظيره الأمريكي في مصارعة
» "أردوغان" للمطالبين بحذف آيات من القرآن : "حقراء"
» ماذا قال زيدان عن إمكانية فوز صلاح بـ"الكرة الذهبية"؟
» تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل خالد محيي الدين
» بث مباشر.. "السيسي" يستقبل نظيره الأوغندي
» ما فعلته صحفية مع متحرش علي الهواء مباشرة
» بالفيديو.. إصابة "الأسطورة" بحالة تسمم
» شاهد.. طفل عمره 4 سنوات يلعب برشاش آلى
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر