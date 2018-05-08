» ما فعلته صحفية مع متحرش علي الهواء مباشرة

08 مايو 2018 - 02:17 م

قامت مراسلة قناة " فوكس سبورت" المكسيكية " ماريا فرناندا" بتلقين متشجع درسا قاسيا علي الهواء مباشرة بسبب قيامه بالتحرش بها.

وجاء الرد الفعل من فرناندا حينما كانت تقدم تقريرا رياضيا عن المباراة التي جمعت غودا لاخار المكسيكي بضيفه إفس تورنتو الكندي ، حيث بدا المشجعون يلتفون حولها ومن خلفها ، مرددين بعض الهتافات الرياضية.

وقد قام أحد المشجعين بالتحرش بالصحفية ، حيث جاء الرد قاسيا منها ، بضربه مستخدمة في ذلك " الميكرفون" الذي تنقل منه بث التقرير.

وعقب انتشار الفيديو علقن فرناندا أن ما حدث لي يقع لآلاف السيدات يوميا في الأماكن العامة ، لكن الفرق أنني تعرضت لذلك علي الهواء مباشرة.

شاهد الفيديو: