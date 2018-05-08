اختيار 65 مستشارا بالاستئناف والنيابة للعمل بالنقض

08 مايو 2018 - 02:54 م

صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة بأن الجمعية العمومية انعقدت حضرها ما يزيد علي 400 مستشار من النقض واستعرضت جدول أعمالها بعد أن بدأت الجلسة بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة رئيس المحكمة والتي استعرض جدول أعمالها ومنها إنجازات المحكمة طوال العام المنصرم ثم اقتراح زيادة الفصل في الطعون لتحقيق العدالة الناجزة والموافقة على ترقية عدد من مستشاري النقض إلى نواب رئيس المحكمة واختيار 65 مستشارا جديدا بالمحكمة من بين مستشاري محاكم الاستئناف والنيابة العامة.

كما تمت الموافقة على تفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها واستعراض كل ما يخص شئون المحكمة والتداول فيها على أن تنعقد الجمعية العادية الأخرى سبتمبر المقبل.