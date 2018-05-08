» ماذا قال زيدان عن إمكانية فوز صلاح بـ"الكرة الذهبية"؟

08 مايو 2018 - 02:55 م

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لاعب رائع لكنه ليس في فريقي.

وعن إمكانية تتويج النجم المصري، بالكرة الذهبية على حساب كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة ليونيل ميسي، قال "زيدان" خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه وأشبيلية بالدوري الإسباني: "لا أعلم إذا كان صلاح سيكون الفائز بالكرة الذهبية، لكنه حظي بموسم رائع".

وعن المباراة النهائية ورأيه فى صلاح ومقارنته بميسى ورونالدو قال "زيدان"، إن المباراة لن تكون بين كريستيانو وصلاح، ولكنها ستكون ريـال مدريد ضد ليفربول».