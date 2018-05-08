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حبس طالب تسبب فى 38 حالة طلاق وفسخ خطوبة بالغربية

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صور جنسية

فسخ الخطوبة

طالب جامعى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط طالب جامعى تسبب فى وقوع العديد من حالات الطلاق بقريته بمركز زفتى، لتهديده لعشرات الأشخاص بفضحهم بصور فاضحة مركبة وهو ما دفع العديد منهم للتقدم ببلاغات ضد الشاب، بعد أن تبين أنه وراء تلك الفتنة بالاشتراك مع خاله.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتلقيه عدة بلاغات من مواطنين مقيمين بقرية كفر الجنيدى التابعة لمركز زفتى بقيام شاب بابتزازهم ماليا، مقابل عدم فضحهم بصور مركبة لفتيات عاريات، بعد سرقة الصور الأصلية من مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تشكيل فريق برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمود العرنوسى، رئيس مباحث المركز وأسفرت تحريات البحث عن أن وراء الواقعة كلا من "عاصم . م . ق " 19 عاما طالب بكلية التجارة مواليد قرية كفر الجنيدى، ومقيم لدى والده بأسيوط وتم ضبطه، حال تواجده بالقرية لحضور حفل زفاف.

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه فعل ذلك بمساعده خالة (عبدالمنعم . ع . م ) 23 عاما عامل "هارب" وجارٍ ضبطه.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وابتزاز أصحاب الصور بمبالغ مالية بمعاونة خاله الهارب، وعلل المتهم الدافع الرئيسى لارتكابه الواقعة،
وكشفت تحقيقات النيابة أن عدد الأسر التى وقعت فريسة لتهديد الشاب بلغ 38 أسرة وتسبب الشاب فى وقوع عدد كبير من حالات الطلاق وفسخ الخطوبة بالقربة وتم تحرير محضر رقم 2143 لسنه 2018  وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام وسرعة ضبط المتهم  الأخر

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