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إغلاق مستشفى بالمحلة لوفاة سيدة أثناء الولادة

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مستشفى

الإجراءات القانونية

مخالفات

محافظ الغربية

وكيل وزراة الصحة بالغربية

قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية اليوم، الثلاثاء، إغلاق مستشفى عبد الظاهر بمدينة المحلة الكبرى والسير في الإجراءات القانونية والإدارية لسحب تراخيصها؛ بسبب وجود مخالفات ونقص في الإمكانيات وتجاوزات في غرف العمليات.

يذكر أن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمعاينة المستشفى ومدى تتطابق الشروط الطبية، جاء ذلك بناءً على ما ورد من معلومات من مديرية الصحة بوفاة سيدة أثناء الولادة بمستشفى عبد الظاهر بمدينة المحلة الكبرى.


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